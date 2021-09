La Val di Ledro piange l’ex sindaco Pellegrini: i ricordi

mercoledì, 22 settembre 2021

Pieve di Ledro – “Giuliano Pellegrini lascia un vuoto profondo in tutto la Val di Ledro”, sono le parole e il cordoglio della comunità di Ledro e della sua vallata, degli amici, degli amministratori e politici e dei vigili del fuoco di Ledro, di cui è stato lo storico comandante.

Giuliano Pellegrini è morto all’età di 66anni, ex sindaco di Pieve di Ledro (Trento), e in tanti oggi si uniscono al dolore della famiglia. Franco Panizza, presidente del PATT, esprime il cordoglio personale e a nome del partito e ricorda “Giuliano Pellegrini per il suo impegno amministrativo, già sindaco di Ledro e presidente dell’Associazione Amici della Boemia e della Moravia, e in alcuni momenti vissuti assieme, in particolare al Monastero di Svata Hora con la delegazione di sindaci e cittadini della Valle di Ledro e su un cimitero boemo, in occasione dell’apposizione di una targa a ricordo dei profughi ledrensi morti durante l’esilio (nelle foto) e a Ledro in occasione della presentazione della mappa dei luoghi dell’amicizia”.

Il sindaco Renato Girardi, a nome dell’intera amministrazione comunale e della comunità di Ledro, esprime “cordoglio per la prematura scomparsa di Giuliano Pellegrini, persona nota e – per tutta la vita – molto impegnato per il bene del proprio territorio”. L’ultimo saluto a Giuliano Pellegrini si terrà venerdì 24 settembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Pieve di Ledro.