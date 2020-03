La rivalità calcistica prima di tutto: vandali strappano lo striscione di amicizia tra Bergamo e Brescia

domenica, 22 marzo 2020

Sarnico – Vandalismo e rivalità calcistica vincono su tutto nonostante il momento di grande dolore. In un periodo di emergenza sanitaria che accomuna i due capoluoghi, nella notte vandali hanno strappato lo striscione di amicizia e di speranza tra Atalanta e Brescia che era stato esposto qualche giorno fa sul ponte che separa Sarnico da Paratico, tra le province bergamasca e bresciana. Foto @ Facebook Club Amici Dell’Atalanta “Gianpaolo Bellini- Sarnico”.

A rendere noto l’accaduto è stata la sezione del Club Amici dell’Atalanta di Sarnico, intitolata alla bandiera nerazzurra Gian Paolo Bellini: “Purtroppo dobbiamo comunicare che lo striscione che avevamo messo sul ponte ha subito un vile atto vandalico questa notte, è stato tagliato e danneggiato… purtroppo nei giorni scorsi avevano subito pressioni da parte di qualche “fenomeno” per non farlo appendere. Spiace constatare che in un momento così tragico per la nostra terra ci sia qualcuno che si permette di compiere certe cose. Che tristezza“, il commento del vicepresidente del club di Sarnico, Diego Spolti, sul gruppo Facebook del club accompagnato dalla foto sovrastante. Anche il sindaco di Sarnico, Giorgio Bertazzoli, ha stigmatizzato il gesto.