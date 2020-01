Incidente tra auto e tir a Dello, muore 38enne

sabato, 18 gennaio 2020

Dello – Schianto fatale nel Bresciano, per la vita 38enne. In un incidente stradale, avvenuto attorno all’1 di stanotte in via Agosti a Dello (Brescia) tra una vettura con alla guida un 38enne residente in paese e un mezzo pesante, ha perso la vita l’autista dell’Alfa Romeo Giulietta.

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso del 118, due ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. L’equipe medica ha constatato il decesso del 38enne, T.A., residente a Dello, che è avvenuto sul colpo. Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuando i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.