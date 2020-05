Incidente mortale in Val Trompia, vittima un 33enne

domenica, 24 maggio 2020

Marcheno – Un motociclista di 33 anni è morto nel pomeriggio a Marcheno (Brescia). Il centauro stava percorrendo la strada che porta a Lodrino sulla strada provinciale 345 delle “Tre Valli”, quando – per cause al vaglio delle forze dell’ordine – è finito fuori strada. Vani gli interventi dei soccorritori, l’equipe medica del 118 sul posto con un’automedica e un’ambulanza, vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri.

Sono in corso accertamenti con la ricostruzione della dinamica dell’incidente per chiarire le cause.