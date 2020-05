Incidente mortale sulla Statale 42 a Esine: indagini della Polizia Stradale

sabato, 30 maggio 2020

Esine – Hanno lavorato fino a notte fonda sul luogo del drammatico incidente di Esine (Brescia) i soccorritori e la Statale 42 del Tonale nel tratto tra Darfo Boario ed Esine è stata riaperta quattro ore dopo lo scontro tra l’Opel Corsa con a bordo due ragazze e l’Audi con cinque persone. I vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e Breno hanno estratto dalle lamiere i corpi delle due ragazze - 19 e 20 anni - morte sul colpo che viaggiavano sulla Opel Corsa e i cinque feriti sull’altra vettura, di cui due versano in condizioni gravissime.

Per stabilire le cause del terribile incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario: la Opel corsa con a bordo le due ragazze viaggiava da Darfo verso Breno mentre l’Audi procedeva in senso opposto. Alle 22.20 di ieri sera – quando si è verificato l’incidente – lo scontro: l’invasione di corsia e l’asfalto reso viscido dalle condizioni meteo gli elementi su cui si stanno concentrando gli inquirenti.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale che hanno già raccolto elementi importanti e testimonianze da parte di automobilisti che avrebbero assistito alla scena allertando i soccorsi. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità.