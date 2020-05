domenica, 24 maggio 2020

Trento – Il Trentino ricorda il professor Alberto Alesina, nato a Broni (Pavia) 63 anni fa, direttore del dipartimento economico dell’Università di Harvard, stroncato da un infarto durante un’escursione in montagna. Nel suo denso curriculum spiccano l’affiliazione a National Bureau of Economic Research e al Center for Economic Policy Research, inoltre era membro della Econometric Society e dell’American Academy of Art and Sciences. Dal 2006 era direttore del programma di politica economica Nber.

La notizia è rimbalzata anche in Trentino: Alberto Alesina (nella foto) è stato fra i protagonisti del Festival dell’Economia di Trento, aveva partecipato a varie edizioni del Festival dell’Economia, fra cui l’ultima del 2019, nella quale aveva tenuto una relazione su immigrazione in Europa e suo impatto sullo stato sociale.

Cordoglio, oltre che dalla Provincia autonoma, promotrice del Festival assieme a Comune e Università, viene espresso in queste ore da tutti coloro che, in Trentino, hanno conosciuto il professor Alesina, nella consapevolezza del contributo importante dato dal prestigioso economista alla conoscenza del mondo contemporaneo e delle sue contraddizioni.