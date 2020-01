Gran lavoro dei soccorritori per intossicazioni etiliche ed eventi violenti in Valle Camonica e Trentino

mercoledì, 1 gennaio 2020

Brescia – Raffica di interventi nella notte per intossicazione etilica in provincia di Brescia e di Sondrio, mentre in Trentino e in Alto Adige i soccorritori hanno lavorato per cadute e incidenti stradali.

In Valle Camonica numerosi gli interventi per intossicazione etilica a Ponte di Legno (Brescia) dove erano coinvolti, soprattutto giovani tra i 18 e i 25 anni, mentre a Cividate Camuno si è verificato all’alba un incidente stradale con un 37enne ferito.

Invece un 45enne, originario dello Sri Lanka, ha perso tre dita della mano destra maneggiando un petardo. E’ accaduto la notte scorsa a Brescia. L’uomo avrebbe raccolto un petardo inesploso da terra. Trasportato agli Spedali Civili, è stato medicato e con una prognosi di 30 giorni.

Un turista è in gravissime condizioni all’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano dopo una rovinosa caduta dalle scale interne del rifugio Emilio Comici in Val Gardena. L’uomo è caduto poco dopo aver festeggiato il Capodanno. Decisamente movimentate le operazione di soccorso con gli uomini del soccorso alpino che hanno trasportato il ferito con la motoslitta fino alla stazione a valle della funivia – chiusa in orario notturno – di Plan de Gralba per poi essere caricato sull’ambulanza e portato all’ospedale di Bolzano.