Favoreggiamento immigrazione clandestina, 31enne arrestato al Brennero

mercoledì, 17 giugno 2020

Brennero – Arrestato dalla Polizia del Brennero un 31enne che cercava di far entrare in Italia un egiziano.

Nella mattinata di ieri una pattuglia del commissariato del Brennero, impegnata nei consueti controlli nelle retrovie di frontiera presso la barriera autostradale di Vipiteno, fermava una vettura con targa tedesca condotta da un cittadino italiano di origine egiziana di 31 anni; a bordo del veicolo veniva riscontrata la presenza di un cittadino egiziano di 30 anni. A bordo privo di documenti.

Lo straniero quale alla richiesta degli Agenti forniva indicazioni vaghe circa il suo ingresso in Italia, dichiarando di voler far visita per alcuni giorni a dei parenti dei quali non era pero in grado di fornire alcun recapito. Entrambi venivano pertanto condotti presso il Commissariato per accertamenti più approfonditi. Risultava cosi che provenivano dalla Germania, ove il passeggero era stato oggetto di rifiuto dello stato di asilante ed in attesa pertanto di essere rimpatriato nel Paese di origine.

Allora il conducente del veicolo veniva tratto in arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre il veicolo ed una somma di 640 euro, ritenuti il presumibilmente il corrispettivo per il trasporto venivano sequestrati.