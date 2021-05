Escursione con scarpe da ginnastica, due giovani recuperati dal Soccorso Alpino

domenica, 2 maggio 2021

Val Biois – Due escursionisti ventenni, uno residente in Trentino, recuperati nella notte dal Soccorso alpino lungo il sentiero che porta al Bivacco Col Mandro sul Monte Alto di Pelsa, in provincia di Belluno. I due erano partiti da Colaz e avevano l’obiettivo di raggiungere il bivacco. Alle 22 – arrivati a 1.750 metri di altitudine circa – si sono trovati in difficoltà perché stanno compiendo l’escursione con scarpe da ginnastica e hanno allertato il Soccorso Alpino. Poco dopo mezzanotte sono stati individuato dai tecnici del Soccorso Alpino e i due sono stati accompagnati a valle e poi portati alla loro auto. L’intervento del Soccorso Alpino si è concluso alle 2.30.