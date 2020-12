Due persone ferite a Chiesa in Valmalenco, recuperate e ricoverate in ospedale a Sondrio

domenica, 27 dicembre 2020

Valmalenco – Due persone sono state soccorse nel tardo pomeriggio in località San Giuseppe di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) e sono state trasportate in ospedale. Si tratta di un 69enne e una 71enne che hanno riportato ferite durante un’escursione. Sul posto sono giunti il Soccorso Alpino di Chiesa in Valmalenco, l’elisoccorso dalla centrale operativa di Sondrio, quindi l’ambulanza di base e un mezzo soccorso avanzato con l’equipe medica del 118. Le due persone sono state trasportate in ospedale a Sondrio e sono state ricoverate con i traumi che saranno valutati nelle prossime ore.