Droga, quattro persone arrestate dai carabinieri di Sondrio

sabato, 4 gennaio 2020

Ardenno – A Ardenno, i militari della Compagnia di Sondrio, nel corso dei controlli finalizzati alla prevenzione/repressione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due pregiudicati sondriesi di 22 e 55 anni. I due sono stati individuati lungo la Statale 38, una pattuglia del Radiomobile di Sondrio intima loro l’ALT; i due, pensando di poter scappare, invece di rallentare e fermarsi accelerano e si danno alla fuga ma poco più avanti ad aspettarli c’è un’altra auto dei carabinieri che gli taglia la strada. La successiva perquisizione personale e veicolare avrebbe chiarito il motivo della fuga: i due venivano trovati in possesso di 15 grammi di eroina e di 1 grammo di cocaina destinati allo spaccio. I controlli sono stati estesi alle abitazioni ed hanno consentito di rinvenire un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente.

Sempre nel corso dei citati servizi antidroga, gli stessi carabinieri della Compagnia di Sondrio traevano in arresto un cittadino marocchino 24enne, senza fissa dimora, nullafacente, irregolare sul territorio italiano, gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo è stato notato a Morbegno spostarsi in bicicletta. Fermato per un controllo, gli vengono chiesti i documenti ma l’uomo cerca di distrarre i militari. Accortisi del tentativo i militari si avvicinano ma il marocchino, con un guizzo, abbandona la bicicletta ed inizia a correre. Per evitare di essere preso, scavalca un muro e successivamente il cancello di un’abitazione privata ma si ritrova su di un terrazzo a diversi metri dal suolo con i carabinieri ormai alle sue spalle. Vista la situazione, tira fuori dalla felpa una bustina di cocaina e gli da un morso per disperderne il contenuto, nonostante l’alto valore economico, ma l’operazione gli riesce solo in parte. Alla fine i militari troveranno 1,5 grammi di cocaina, residuo di quella dispersa, un involucro contenente 28 grammi di eroina, nonché 4.640 euro, verosimile provento dello spaccio.

Un altro arresto è avvenuto negli ultimi giorni del 2019, in pieno pomeriggio, nel parcheggio posteriore di un centro commerciale di Castione Andevenno. Tra le famiglie impegnate nelle spese per regali e cenone, i carabinieri controllano, con descrizione, la situazione. Non sfugge loro l’arrivo dell’auto di un pregiudicato del luogo, un pregiudicato 28enne, nullafacente, già arrestato in passato dagli stessi militari sempre per droga. L’uomo, alla guida della sua auto, si avvicina ad una nota assuntrice di stupefacenti, abbassa il finestrino e porge qualcosa alla donna ricevendo in cambio qualcos’altro. I carabinieri intervengono immediatamente e fermano i due. La donna viene trovata in possesso di quanto aveva appena acquistato, la sua dose di circa 1 grammo di eroina, mentre l’uomo aveva con sé 1 grammo di eroina ed uno di cocaina, il necessario per il taglio ed il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione utilizzato per pesare la droga. Presso l’abitazione dell’uomo i carabinieri hanno rinvenuto un ulteriore grammo di hashish.

Tutti e quattro gli arresti sono stati convalidati: per l’uomo sorpreso a spacciare a Castione è scattato l’obbligo di presentazione alla P.G., per il marocchino il divieto di dimora nella provincia di Sondrio mentre per i due pregiudicati sorpresi ad Ardenno l’obbligo di dimora a Sondrio.