Dro, intervento notturno dei vigili del fuoco a Pietramurata

sabato, 18 gennaio 2020

Dro – Incendio boschivo, vigili del fuoco di Dro (Trento) al lavoro stanotte. Poco dopo le 23 i vigili del fuoco del Corpo di Dro sono stati allertati per principio di incendio boschivo a Pietramurata e sono usciti dalla caserma con autobotte, carrello incendi boschivi, pick up con modulo incendi boschivi e ben 15 vigili. L’incendio non era di vaste dimensioni, ed è stato spento in poco tempo. L’intervento è terminato attorno alle 2.

Si è trattato del quarto intervento della giornata per i vigili del fuoco di Dro: la mattina era cominciata con supporto elicottero per malore a Ceniga, continuata verso le 17 per incendio cassonetto a Dro, alle 20 usciti per un incendio sterpaglie in località Santa Lucia sempre a Dro e per concludere l’intervento a Pietramurata.