Dro: ciclista tampona auto e finisce in ospedale

mercoledì, 26 agosto 2020

Dro – Ciclista tampona auto e finisce all’ospedale in gravi condizioni. I vigili del fuoco del corpo di Dro (Trento) sono stati allertati alle 17.47 a supporto dell’equipe del 118 per incidente stradale nel centro di Ceniga, frazione di Dro: un turista tedesco è finito contro un’auto condotta da una persona del posto. Arrivati sul posto i vigili del fuoco, presenti con 2 mezzi e 8 militi, aiutavano l’equipe del 118 ad immobilizzare il paziente e caricarlo in ambulanza che l’ha trasportato all’ospedale di Arco (Trento). I rilievi sono stati effettuato dalla Polizia Stradale di Riva del Garda, mentre i vigili del fuoco hanno effettuata la pulizia della sede stradale.