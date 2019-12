Dichiara il falso per espatriare, brasiliano denunciato in Valtellina

lunedì, 23 dicembre 2019

Sondrio – Dichiara il falso per ottenere il passaporto, denunciato in Valtellina. Gli Agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Sondrio hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria C. B. T., classe ’88, nazionalità brasiliana, perché resosi responsabile del reato di falso, commesso per ottenere illecitamente il passaporto per poter espatriare.

Nello specifico, gli Agenti della Questura di Sondrio, impegnati nell’effettuazione degli opportuni accertamenti finalizzati al rilascio del passaporto, hanno rilevato delle discordanze tra i dati comunicati dal richiedente e quelli presenti nelle banche dati. C.B.T., padre di due bambini rispettivamente di dieci e sei anni, dopo aver dichiarato una finta residenza in provincia, smentita dagli accertamenti effettuati presso il Comune interessato, ha dichiarato inoltre di non avere figli minori, di modo che avrebbe potuto espatriare anche senza il consenso dell’altro coniuge o del giudice tutelare. Gli agenti, a quel punto, hanno denunciato il soggetto alla competente Autorità Giudiziaria.