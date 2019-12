Darfo Boario: la Cassazione ha annullato la condanna nei confronti di don Blanchetti

venerdì, 20 dicembre 2019

Darfo Boario Terme – E’ stata annullata dalla Cassazione la sentenza nei confronti di don Angelo Blanchetti, condannato in precedenza a 5 anni per una presunta violenza sessuale a carico di un ragazzo di 14 anni. Le motivazioni si conosceranno al deposito della sentenza che avverrà in 60 giorni.

I fatti risalgono al 2015, quando era stata aperta un’inchiesta della Procura di Brescia e i carabinieri avevano effettuato gli accertamenti e il sacerdote era stato condannato a 5 anni di carcere sia in Primo che in Secondo grado. La Cassazione ha invece annullato la sentenza. Don Blanchetti, già parroco della frazione Corna di Darfo Boario (Brescia), sospeso dalla curia, è ora ai domiciliari, in attesa di conoscere i motivi della decisione della Cassazione.