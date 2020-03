Controlli a tappeto dei carabinieri in Trentino, decine di denunce nelle ultime ore

lunedì, 23 marzo 2020

Trento – Esercizi commerciali, autobus, piste ciclabili, parchi e ovviamente le vie di comunicazioni vengono controllati dalle pattuglie dei Carabinieri, coordinante dal Comando di via Barbacovi, per abbattere il numero di coloro che non osservano le ordinanze in materia del contenimento del contagio in Trentino, come:

- due giovanissimi di Cavedine, che a bordo dell’autobus di linea si sono recati a Vezzano senza un giustificato motivo e sono stati trovati in possesso di 5 grammi di stupefacente, nonostante il loro tentativo di disfarsene, venendo anche segnalati quali assuntori di droga all’Ufficio Territoriale di droga;

- due abitanti di Vallelaghi, trovati a Cadine per fare acquisti di carne, si sono giustificati con l’assenza di analoghi esercizi nel loro Comune;

- due individui, in transito a Baselga del Bondone, diretti all’Ospedale di Santa Chiara per far visita a un parente;

- un senza fissa dimora, in attesa di sistemazione definitiva, che si trovava in piazza Battisti, per “auto-isolarsi”;

- un uomo, che giustificava la sua presenza, lontano dal domicilio, sempre in piazza Battisti con la “necessità” di controllare l’accredito sul conto corrente;

- un lavoratore che, nella giornata di riposo, ha dichiarato di essere in transito per Roverè della Luna, al termine della giornata lavorativa;

- un veneto, che è stato trovato presso la Stazione ferroviaria di Mezzolombardo senza giusto motivo;

- diverse decine di soggetti non curanti del dovere di restare a casa.

Da oggi è vietato comunque spostarsi dal comune in cui si è, se non per comprovati motivi di lavoro di assoluta urgenza o ragioni di salute.

Malgrado l’inasprimento delle misure a tutela dell’intero Paese, troppi non hanno ancora compreso la gravità della situazione, per questo, continuerà l’impegno di tutti i carabinieri a far rispettare gli obblighi, adottati nei decreti del Governo, per tutelare la salute di tutti, soprattutto i più deboli, anziani, sofferenti di patologie complesse o gravi e anche casuali soggetti, apparentemente meno vulnerabili, ma comunque esposti all’infezione.