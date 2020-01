Cerca di sfuggire al controllo inveendo contro i carabinieri di Trento, tunisino arrestato

lunedì, 13 gennaio 2020

Trento – Nel tardo pomeriggio di ieri l’autoradio del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento, durante un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione dei reati, transitando per il centro storico, in piazza della Portela, ha notato un tunisino, già noto, che alla vista dei militari ha iniziato ad avere un comportamento irriverente, forse per evitare di esser controllato. La pattuglia non subendo le provocazioni e non intimoritasi, ha proceduto al controllo.

A quel punto il giovane è andato in escandescenza cercando in tutti i modi, spintonando e sferrando calci ai carabinieri, di sottrarsi agli accertamenti del caso. Solo con l’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato e della Locale, i militari sono riusciti a portare extracomunitario in caserma. Nella circostanza, uno dei carabinieri intervenuti ha riportato lievi lesioni ad un polso.

Il tunisino, dopo esser stato compiutamente identificato, è stato dichiarato in stato di arresto per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo le operazioni di routine, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Provinciale di via Barbacovi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha fissato per la mattinata odierna la direttissima.