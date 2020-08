Brescia, 24enne morta in casa: indagini affidate alla Squadra Mobile

domenica, 23 agosto 2020

Brescia – Indagini della Squadra Mobile di Brescia per chiarire la cause del decesso di una ragazza di 24 anni. avvenuto in un appartamento nel centro storico del capoluogo. La ragazza è stata ritrovata oggi – dopo una serata trascorsa con amici – priva di vita. Nessuna ipotesi è esclusa: la ragazza potrebbe essere deceduta a causa di un’overdose.

Gli amici della 24enne sono già stati sentiti, la Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta e molto probabilmente sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso.