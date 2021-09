Auto travolge coppia a Moena: morta 46enne, ferito il marito

martedì, 21 settembre 2021

Moena – Tragedia a Moena (Trento): in un incidente avvenuto sulla statale 346 con una donna originaria delle Marche, turista in questo periodo in Val di Fassa è morta e il marito ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Moena e della Val di Fassa (nella foto), quindi l’ambulanza della Croce Rossa, l’autosanitaria, l’elisoccorso e la Polizia locale Val di Fassa.

L’incidente sulla statale 346 e secondo la prima ricostruzione una vettura con a bordo due ragazzi ha sbandato ed è finita sulla corsia opposta e sul marciapiede travolgendo una coppia di turisti: la donna di 46 anni è morta, mentre il marito, 47 anni, ha riportato traumi ed è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Feriti anche di due giovani a bordo dell’auto.