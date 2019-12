Auto rubata, fuga e droga sulle piste da sci: l’attività dei carabinieri di Cavalese

sabato, 28 dicembre 2019

Cavalese – Grande attività per i carabinieri a Cavalese e Primiero San Martino di Castrozza: fuga di veicolo al posto di controllo, rinvenimento di autoveicolo rubato e stupefacenti sulle piste da sci tra le attività dei militari negli ultimi giorni.

La giornata di Santo Stefano ha portato un’attività intensa ai carabinieri della Compagnia di Cavalese, con l’intenso afflusso di turisti per le Festività Natalizie. Già durante la notte un autoveicolo non si è fermato al posto di controllo del Nucleo Radiomobile e si è dato alla fuga. Le immediate ricerche hanno consentito di ritrovarlo incidentato, lungo una strada secondaria in Castello di Fiemme. I carabinieri sono quindi risaliti all’identità del conducente, che è stato sanzionato per diverse violazioni del Codice della Strada con la conseguente segnalazione al Commissariato del Governo della Provincia di Trento, per i provvedimenti amministrativi sulla patente di guida.

Poco più tardi i Militari del Comando Stazione di Cavalese sono stati impegnati nelle ricerche di una Subaru Justy, rubata la notte precedente ad una 22enne del posto. Il mezzo è stato rinvenuto in una località isolata e periferica del comune di Carano e sono in atto le indagini per individuare il responsabile.

Infine, i carabinieri sciatori, impegnati nel servizio piste del comprensorio “Ces – Val Cigolera di Primiero – San Martino di Castrozza”, durante uno dei servizi per la prevenzione ed il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti sulla neve, hanno sorpreso uno sciatore mentre consumava una “spinello”. Il giovane è stato pertanto segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore.