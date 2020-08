Pescatore ferito a un ginocchio in Val Masino, recuperato dal Soccorso Alpino

mercoledì, 26 agosto 2020

Val Masino – Pescatore cade e si ferisce a un ginocchio. Un 62enne, residente in zona, era andato in alta Val Porcellizzo a pescare ma si è fatto male a un ginocchio e non poteva rientrare. E’ stato soccorso questa sera: da solo è riuscito a chiedere aiuto.

La centrale operativa ha inviato sul posto l’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato dalla centrale operativa di Como e le squadre territoriali della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna del Soccorso alpino. In poco tempo i tecnici del Cnsas sono riusciti a localizzarlo in pochi minuti, grazie anche alla conoscenza approfondita dei posti. È stato recuperato, valutato dal personale sanitario e infine portato in ospedale con l’elicottero per gli accertamenti del caso.