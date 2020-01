martedì, 14 gennaio 2020

Trento – Dopo il gravissimo fatto di aggressione con pistola e coltello avvenuto al parco di Martignano di Trento domenica sera, il capogruppo del PATT in Comune a Trento, Alberto Pattini (nella foto), chiede al sindaco Alessandro Andreatta “Se intende attivarsi affinché episodi come quello di domenica sera a Martignano non si verifichino più, perché dobbiamo fare tutto quanto é nelle nostre possibilità per garantire la sicurezza dei cittadini della nostra città“.