Trento: Michela Chiogna è la nuova presidente Upipa

venerdì, 7 maggio 2021

Trento – Michela Chiogna nuova presidente Upipa, le congratulazioni dell’assessore provinciale Stefania Segnana.

Alla neopresidente dell’Upipa Michela Chiogna – affiancata in Cda dagli otto rappresentanti delle Unità territoriali dell’Associazione – l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana (nella foto) porge le proprie congratulazioni, al termine dell’assemblea dei soci di questo pomeriggio. “A Chiogna e all’intero Consiglio di amministrazione auguro un proficuo lavoro, sempre nell’interesse degli ospiti delle Rsa del territorio. I nuovi vertici dell’amministrazione troveranno nell’Amministrazione provinciale un interlocutore attento e disponibile, anche in questa fase che noi tutti auspichiamo possa essere di vera rinascita. Desidero infine rivolgere un particolare ringraziamento alla vicepresidente reggente Marisa Dubini, per aver traghettato Upipa in questo periodo così delicato e all’ex presidente Francesca Parolari per il grande lavoro svolto specialmente in questo anno così particolare e difficile”.