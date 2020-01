Trento: incontro sul ritorno del lupo e orso

venerdì, 10 gennaio 2020

Trento – Il tema sulla presenza in Trentino del lupo e dell’orso è di estrema attualità. In questo periodo non sono stati registrati fatti eclatanti, ma l’attenzione è elevata. In Trentino ci sono una quarantina di orsi, la cui presenza è accertata e documentata, ma la popolazione stimata è superiore ad una settantina di esemplari. Inoltre ci sono stati avvistamenti di lupi, soprattutto nel Trentino occidentale. I dati sono contenuti nel Rapporto Orso pubblicato dalla sezione Grandi Carnivori del Servizio Foreste e Fauna della Provincia di Trento.

Questa sera si terrà un incontro informativo sul ritorno del lupo e dell’orso in Trentino. L’appuntamento è in programma alla 20.30 presso oratorio parrocchiale di Sardagna con la presentazione di Alberto Pattini, capugruppo del Patt in Consiglio comunale a Trento e l’intevento di Michele Dallapiccola veterinario e consigliere provinciale del Patt.