Sci: il Natale di Mikaela Shiffrin sull’Alpe Cimbra, sempre più apprezzata dai campioni

venerdì, 27 dicembre 2019

Folgaria – Mikaela Shiffrin ha scelto l’Alpe Cimbra per festeggiare il Natale e prepararsi in vista degli imminenti appuntamenti di Coppa del Mondo. Già lo scorso inverno la fuoriclasse a stelle e strisce aveva scelto più volte la località trentina per allenarsi e trovare la giusta concentrazione, e sull’Alpe Cimbra aveva dichiarato di sentirsi come a casa.

Palcoscenico degli allenamenti (qui news e video) la pista Salizzona, perfettamente preparata dallo staff tecnico di FolgariaSki, particolarmente apprezzata per le sue pendenze per le prove sia di slalom speciale che gigante.

“Siamo onorati di aver avuto qui Mikaela Shiffrin - afferma Daniela Vecchiato, direttore dell’Apt Alpe Cimbra, - questo per noi è un grande riconoscimento della qualità della nostra Skiarea e di come uno slogan Alpe Cimbra Home of Us Ski Team sia diventato una realtà in poco tempo.“

Babbo Natale ha fatto sicuramente un grande regalo portando Mikaela Shiffrin a trascorrere a Folgaria e dintorni con la sua famiglia delle giornate importanti come il Natale. A fare gli onori di casa anche il sindaco di Folgaria Michael Rech che non nasconde l’entusiasmo per avere tra gli ospiti della località la grande campionessa statunitense.

Dal 31 dicembre è atteso l’arrivo dello Us Ski Team maschile al gran completo con tutte le discipline e si vocifera l’arrivo di un’altra importante nazionale di sci per la gioia di chi potrà essere sulla skiarea per vederli in pista.