Salvare il pianeta non ha prezzo, sciopero generale anche a Trento

giovedì, 23 settembre 2021

Trento – Salvare il pianeta non ha prezzo. Domani – venerdì 24 settembre – anche a Trento ci sarà lo Sciopero Globale per il Clima.

“Siamo studenti e studentesse, giovani, lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate che dopo quasi due anni di emergenza covid non vedono l’ora di riprendere le proprie attività. Ma non possiamo essere ciechi di fronte alle decisioni che i politici stanno prendendo, perché non sono all’altezza né delle aspettative per il nostro futuro, né degli accordi sul clima e sulle emissioni presi a livello internazionale.

L’ultimo rapporto IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) del 9 agosto 2021 ha confermato, verificando e sintetizzando migliaia di studi, che l’enorme intensificarsi di eventi climatici estremi è strettamente legato alla crisi climatica.

Ciò nonostante, i grandi della Terra continuano a ripeterci che va tutto bene, mentre perpetuano a fare l’interesse di pochi, senza guardare in faccia alle generazioni presenti e future. La crisi climatica è sotto gli occhi di tutti ed è necessario un cambio radicale del sistema economico e sociale capitalista in cui viviamo. In questi ultimi due anni scuole, teatri, musei e luoghi di cultura sono rimasti chiusi, mentre i luoghi di produzione e di profitto sono rimasti aperti. È ora di cambiare, compiere scelte strutturali che portino a un’inversione di rotta.

Per questo motivo crediamo che l’unico modo per obbligare la politica ad affrontare le sfide che ci aspettano sia scendere in piazza, ed essere così in tanto da non poter più essere ignorato, in modo da poter affrontare l’emergenza climatica come la vera emergenza.

Il 24 settembre scioperiamo perché c’è ancora tempo per cambiare, se manifesteremo tutt* insieme per il nostro futuro. Scioperiamo perché non abbiamo scelta e prima agiamo, migliore sarà il nostro futuro. Torniamo in piazza per urlare ai potenti che non abbiamo più tempo e che è il momento di agire!

L’incontro è alle 9 in Via Verdi a Trento.

Il percorso del corteo partirà da Via Verdi, davanti a Sociologia e proseguirà per le seguenti vie: Via Rosmini, Via Prepositura, Via Torre Vanga, Via Alfieri, Via Manci, Via San Pietro, Via Mantova, Via SS Trinità, Via Mazzini, Piazza Fiera, Via Santa Croce, Via Perini, Via Anna Mestri e si concluderà al Parco delle Albere.

Vista la pandemia da Covid-19, invitiamo inoltre ogni partecipante a tenere la mascherina su naso e bocca, sanificarsi spesso le mani e mantenere la distanza di sicurezza”, sostengono gli organizzatori.