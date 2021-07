Recuperate con l’elicottero due mucche in difficoltà in Val Gabbia

martedì, 20 luglio 2021

Berzo Inferiore – Intervento di Drago 51 del Comando di Torino, per il recupero di due mucche in difficoltà in alta quota in località Val Gabbia. Sul posto personale i vigili del fuoco del Comando di Brescia, elitrasportato e in supporto al personale SAF presente su Drago 51.

Le mucche, recuperate con l’ausilio di una rete idonea, sono state trasportate, una alla volta, in sicurezza presso il Pian delle Ràseghe dove le attendeva il proprietario. Sul posto presente un veterinario che ha valutato le condizioni delle mucche. Non è la prima volta che i vigili del fuoco recuperano mucche in quota con l’elicottero.