Pronunciamento I sezione del TAR, Balotta: “A Paratico incompatibilità e troppo cemento”

sabato, 8 maggio 2021

Paratico – La prima sezione del TAR di Brescia ha annullato la delibera con la quale il Comune di Paratico (Brescia) ha nominato la commissione del paesaggio accogliendo alcune censure avanzate da una ricorrente esclusa illegittimamente dalla commissione giudicatrice, a favore di soggetti insediati da lungo tempo nella stessa commissione. In particolare il giudice amministrativo ha messo in luce l’assenza di una valutazione comparativa dei profili dei vari candidati e un’adeguata motivazione in ordine alla scelta “criptica” (per stessa ammissione del legale del Comune di Paratico) dei candidati prescelti e la Giunta comunale del Comune di Paratico a rifondere le spese legali alla ricorrente.

“Le commissioni del paesaggio sono organi tecnico-consultivi comunali in materia paesaggistica i cui membri (nominati dalla Giunta Comunale) devono essere esenti da casi di incompatibilità e di conflitto di interessi e nominati in base a procedure trasparenti e fondate sulla valutazione comparativa dei curricula dei candidati. L’illegittimità acclarata dal giudice amministrativo della nomina della commissione del paesaggio di Paratico, oltre alle omissioni dal punto di vista strettamente amministrativo, solleva anche una questione più generale sull’effettiva indipendenza delle commissioni locali del paesaggio non solo rispetto alle logiche costantemente espansive dell’edilizia (cementificazione), sempre alla ricerca di nuove operazioni immobiliari, ma anche rispetto agli uffici tecnici deputati al rilascio dei permessi di costruire. Ecco perché non c’è da stupirsi se la cittadina sul lago è la capitale del consumo di suolo. E non è per caso che sia diventato (stesso responsabile tecnico e stessa commissione paesaggio da circa 20 anni) il comune più cementificato del lago d’Iseo.Il risultato è sotto gli occhi di tutta la cittadinanza di Paratico che, alla fine dovrà pagare con le tasse comunale anche le spese legali del Comune”, afferma Dario Balotta, presidente del circolo Legambiente basso Sebino.