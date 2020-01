Ponte di Legno, votazione Blockchain con vista sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026

sabato, 4 gennaio 2020

Ponte di Legno – Ponte di Legno si è aperta alla tecnologia Blockchain: fino al 10 gennaio 2020, presso un touch-screen posizionato nel centro storico dalignese, è possibile esprimere il proprio parere (favorevole o contrario) relativo allo svolgimento di una gara delle olimpiadi Milano-Cortina 2026 nel comprensorio sciistico di Pontedilegno-Tonale. I problemi infrastrutturali (strade e nodo di Edolo su tutti) non premiano ad oggi la località dell’Alta Valle Camonica, che punta soprattutto all’ipotetica gara di scialpinismo ma deve guardarsi dalla concorrenza della Valle d’Aosta.

L’INIZIATIVA

Ad oggi la macchina organizzativa delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 stanno definendo il calendario delle gare olimpiche. ll portale turistico OpenPonte con il Comune e la Pro loco di Ponte di Legno, hanno deciso di realizzare una ricerca di mercato per vedere quale sia il sentiment della popolazione che frequenta la località turistica.

Le istituzioni locali vogliono dare voce al popolo per vedere quale sia il responso e se la gente sia favorevole o sfavorevole a questa possibilità.

A tale proposito, grazie al supporto tecnologico della società Efebia, è stato realizzato un sistema di votazione basato su Blockchain per permettere a tutti i cittadini italiani maggiorenni, presenti a Ponte di Legno durante le vacanze natalizie, di esprimere il proprio pensiero (favorevole o sfavorevole) alla possibilità di svolgere una gara olimpica all’interno del comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale.

La scelta della tecnologia Blockchain è stata dettata dal fatto che permette il corretto svolgimento delle votazioni, totalmente anonime e sicure, attraverso il semplice utilizzo del software e di un semplice touch-screen riducendo quindi drasticamente i costi di gestione.

Questa attività è anche un modo da parte del piccolo paese di montagna di approcciare ad una delle tecnologie più in crescita del momento dimostrandosi sempre attento agli sviluppi tecnologici. Il sindaco Ivan Faustinelli evidenza che: “Collaborare con dei ragazzi autoctoni del nostro paese che utilizzano tecnologie del futuro che potranno cambiare anche il nostro modo di vivere e sviluppare progetti sperimentali è nel DNA del nostro paese, vogliamo sempre evolvere e proporre novità per tutti i turisti che ci vengono a visitare”.

Terminate le votazioni, per circa il 15 di gennaio, verranno resi pubblici i dati di votazione e forse il comprensorio sciistico avrà un’arma in più per mostrare al comitato olimpico che la volontà di una parte del popolo italiano è favorevole-sfavorevole allo svolgimento di una gara olimpica nel piccolo paese in mezzo alle alpi dove, ricordiamo, amava molto sciare anche il papa Giovanni Paolo II.