Parcheggio ex Sit, l’invito del gruppo Agire all’Amministrazione Andreatta

venerdì, 10 gennaio 2020

Trento – Presa di posizione del gruppo Agire per il Trentino

“In previsione dell’aumento della capacità del parcheggio ex-Sit che dovrebbe passare dagli attuali 350 posti a circa 550 nel 2021, vorrei invitare fin d’ora l’amministrazione a valutare delle possibili modifiche all’accesso del sopracitato parcheggio.

L’attuale ingresso è già di per sé limitativo, trattandosi di una strettoia posizionata su via Canestrini. Con un minimo di lungimiranza, qualità che dovrebbe sempre caratterizzare l’operato di un buon amministratore, risulta evidente che l’attuale accesso non possa essere sufficiente a filtrare l’aumento degli ingressi e uscite di automobili e pedoni. E’ gioco facile prevedere lunghe code e ripercussioni sulle vie Monte Grappa e Sanseverino.

L’invito è pertanto quello di valutare un intervento sull’attuale parcheggio superiore, denominato “San Lorenzo”, al fine di garantire un ingresso da quest’area e magari la sola uscita su via Canestrini. In questo modo l’accesso principale avverrebbe in prossimità della rotatoria a nord, con accesso al futuro piano sopraelevato del parcheggio, andando ad alleggerire il traffico su via Monte Grappa portato da quanti dovrebbero, provenendo da quella direzione, passarvi per accedere all’ingresso tramite inversione.

Sarebbe veramente un peccato investire 2,5 milioni di euro per ricavare 200 posti auto in più e dover poi assistere a situazioni spiacevoli come quelle sopra citate. Proponendo questa soluzione fin d’ora, ci auguriamo che l’amministrazione possa coglierne la bontà, anche se l’effettiva realizzazione dell’opera sarà in capo a chi succederà alle elezioni di maggio”, Mauro Corazza, coordinatore Città di Trento di Agire per il Trentino.