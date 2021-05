Covid, focolai intra-familiari nell’Alto Sebino: la situazione

mercoledì, 12 maggio 2021

Tavernola – In Alto Sebino preoccupano i focolai intra-familiari di Covid-19. ATS Bergamo ha diffuso i dati sui nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma, per la settimana 5 – 11 maggio 2021, una moderata decrescita rilevata la settimana precedente, con un decremento di casi pari –93 (9%) contro i – 172 della settimana antecedente. La media giornaliera dei casi incidenti è pari a 130, contro i 143 ed i 167 delle due settimane precedenti.



I dati confermano, quindi, la situazione di lieve ripresa della decrescita della curva negli ultimi sette giorni, già rilevata la scorsa settimana. Ciò è confermato anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che si attesta a 79 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto al valore di 87 della scorsa settimana.

La principale area critica è tuttora rappresentata dal territorio afferente all’Ambito dell’Alto Sebino, che hanno portato come conseguenza, per la positività riscontrata in bambini e ragazzi, anche la necessità di messa in quarantena di numerose classi scolastiche.

Il numero di Comuni con zero casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) è pari a 86 contro i 76 della settimana precedente. In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo, mostra anche questa settimana promettenti segnali di decremento della curva epidemica.