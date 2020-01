Il Telegraph ricorda il pilota e comandante trentino Volpi

lunedì, 6 gennaio 2020

Trento – La prestigiosa testata giornalistica inglese “The Telegraph” commemora il comandante Francesco Volpi, mancato lo scorso 19 novembre. Un importante riconoscimento a livello internazionale del “comandante”.

Francesco Volpi, nato a Trento il 13 ottobre 1914, ottenne il brevetto da pilota militare nel 1935 e prestò servizio nell’Aeronautica a Ferrara e a Vicenza. Durante la Seconda guerra mondiale venne comandato prima sul Mediterraneo e poi in Russia, dove – al comando di un “Gobbo Maledetto” – si è segnalato per il suo coraggio e le sue capacità, al punto di meritarsi una medaglia di bronzo. Al ritorno in patria, fu trasferito in Sardegna, dove soffrì di febbri malariche. I medici gli avevano profetizzato una morte a breve tempo.

A guerra terminata, l’Italia non aveva più bombardieri e il comandante Francesco Volpi è stato collocato in congedo. Laureato in legge, iniziò in uno studio legale. Dopo un mese capì che quella non sarebbe mai stata la vita di chi aveva volato nei cieli come lui. Decise di fare il rappresentante di calze e camice. Non aveva mai dimenticato la sua vocazione aeronautica, mise in piedi l’Aeroclub di Trento, avviò il figlio maggiore all’accademia aeronautica (andato in pensione col grado di generale) e insegnò al secondo figlio a pilotare e a vivere negli spazi più grandi del mondo. A 99 anni rinnovò la patente è guidò un ultraleggero, mentre al compimento del secolo gli fu organizzata una festa all’Aeroclub di Trento.