Fondazione della Comunità Bresciana, gli esiti dei bandi: 59 progetti approvati in provincia

venerdì, 20 dicembre 2019

Darfo – Fondazione della Comunità Bresciana, gli esiti dei cinque bandi Associazione Comuni Bresciani, Brescia Città del Noi e Territoriali per le Valli Camonica, Sabbia, Trompia e Gobbia. 59 i progetti finanziati per oltre 480mila euro complessivi.

Fondazione della Comunità Bresciana si conferma così nel proprio ruolo di intermediario di moderna filantropia e motore di cambiamento sociale, non solo mettendo a disposizione del territorio un concreto sostegno economico, ma anche intercettando la generosità di tanti donatori bresciani, sia pubblici che privati, al fine di realizzare progetti volti a sostenere bisogni ed emergenze con soluzioni innovative che guardino al breve e medio periodo.

Sociale, cultura, istruzione, patrimonio, contrasto alla marginalità e interventi di buon vicinato: sono questi gli ambiti di riferimento dei cinque bandi emanati da Fondazione della Comunità Bresciana e che ora, in seguito alla valutazione operata dalle Commissioni, giungono a compimento. Di seguito il dettaglio dei dati, che deve però tenere in considerazione la diversa natura dei bandi: Attività sociali nei Comuni Bresciani e Brescia Città dei Noi sono di stampo tradizionale, mentre i bandi dedicati alle Valli sono invece a raccolta – patrimonio ed erogazione.

Per quanto riguarda il Bando attività sociali nei Comuni bresciani – che si rivolge a progetti che vogliono rispondere ai bisogni di soggetti che vivono una condizione di solitudine, povertà e marginalità – sono stati presentati 17 progetti, 8 quelli approvati e finanziati. Il loro costo totale è di 268.609 euro, i contributi ammontano a 120mila euro – messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli “interventi sul territorio” di provenienza Fondazione Cariplo e dall’Associazione Comuni Bresciani tramite la sezione corrente del Fondo ACB per programmi di interventi legati all’emergenza sociale e territoriale.

Il Bando Brescia città del Noi, rivolto a interventi di buon vicinato a favore degli over 75 e all’aggregazione di differenti soggetti operanti in ambito sociale, ha visto presentare quest’anno 7 progetti, tutti finanziati. Il valore totale ammonta a 131.730,50 euro, i contributi in questo capitolo sono di 61.900 euro – messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli “interventi sul territorio” di provenienza Fondazione Cariplo e dal Comune di Brescia tramite la sezione corrente del Fondo Civico città di Brescia.

Diverso il ragionamento per quanto riguarda i Bandi dedicati alle valli bresciane – che intendono sostenere progetti legati all’assistenza sociale e socio-sanitaria, alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale ad iniziative culturali e all’istruzione – poiché in questo caso si parla di raccolta, a patrimonio o a erogazione. I progetti preselezionati riceveranno il contributo predefinito solo nel caso riescano a raggiungere i propri obiettivi di raccolta prefissati.

In relazione al BANDO VALLE CAMONICA, i progetti finanziati sono 16 rispetto ai 37 presentati. Il loro costo complessivo è di 275.046,40€. Verranno erogati contributi per 120.000 € – messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli “interventi sul territorio” di provenienza Fondazione Cariplo e da numeri Enti privati e pubblici operanti sul territorio camuno.

In relazione al BANDO VALLE SABBIA, i progetti finanziati sono 16 rispetto ai 19 presentati. Il loro costo complessivo è di 208.173,35€. Verranno erogati contributi per 92.000 € – messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli “interventi sul territorio” di provenienza Fondazione Cariplo e da numeri Enti privati e pubblici operanti sul territorio valsabbino.

In relazione al BANDO VALLE TROMPIA E GOBBIA, i progetti finanziati sono 12 rispetto ai 18 presentati. Il loro costo complessivo è di 206.735,42€. Verranno erogati contributi per 90.000 € – messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli “interventi sul territorio” di provenienza Fondazione Cariplo e da numeri Enti privati e pubblici operanti sul territorio trumplino.

I contributi per i progetti preselezionati ammontano complessivamente a 302.000 euro, che verranno erogati se verrà raggiunto l’obiettivo di raccolta, che chiude il 19 febbraio 2020.

Sul sito della Fondazione www.fondazionebresciana.org è possibile trovare l’elenco dei progetti preselezionati nel caso si desideri offrire un proprio contributo.

Nel 2019 Fondazione della Comunità Bresciana, attraverso l’emanazione di 9 bandi, ha finanziato 159 progetti per un ammontare complessivo di contributi di 1.799.438 euro.