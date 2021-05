Darfo Boario Terme, aperto il bando dote scuola

venerdì, 14 maggio 2021

Boario Terme – Dote scuola Regione Lombardia, aperto il bando fino al 15 giugno sarà possibile presentare la domanda online, anche con il supporto del Comune di Darfo Boario Terme (Brescia).

Il bando di finanziamento annuale che Regione Lombardia rivolge agli studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado o frequentanti istituzioni formative accreditate con un reddito familiare ISEE non superiore a 15.748,78 euro al fine di contribuire all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica e Borse di Studio.

“Si tratta di un buono acquisto che aiuta le famiglie con un reddito basso per le spese scolastiche – specifica l’Assessora all’Istruzione, Doralice Piccinelli – Il buono ha un valore economico compreso tra i 200 e i 500Euro in relazione alle risorse effettivamente disponibili e al numero delle domande valide raccolte”. “Qualora le domande ammissibili fossero superiori alle disponibilità di Regione Lombardia, si procederà all’assegnazione mediante la formazione di una graduatoria in base al punteggio ottenuto”, continua l’Assessora Piccinelli.

La domanda può essere presentata solo on line ed è necessario disporre di un sistema di riconoscimento che consenta di firmare digitalmente la domanda (SPID o CNS/PIN).

“La compilazione della richiesta può risultare complessa, soprattutto per chi non ha dimestichezza con l’informatica – conclude Doralice Piccinelli – Per questo i Servizi Sociali del Comune sono a disposizione dei residenti a Darfo Boario Terme per un supporto: non vogliamo che criticità o fragilità possano pregiudicare un aiuto reale per famiglie già in difficoltà”.