Covid, 53 ricoverati all’ospedale Morelli di Sondalo

venerdì, 14 maggio 2021

Sondalo – Numeri decisamente favorevoli caratterizzano l’aggiornamento rispetto a lunedì scorso per una tendenza che finalmente sembra essere affermata: i malati covid-19 in cura all’Ospedale Morelli sono scesi a 53, 12 in meno, e non si sono registrati decessi. La settimana scorsa, tra lunedì e venerdì, i morti erano stati sei. In una settimana la diminuzione è stata evidente con venti pazienti in meno curati, 27 nelle ultime due settimane, dall’inizio di maggio, circa il 50%. Giorno dopo giorno le aspettative rispetto al miglioramento della situazione trovano conferma, anche se rimane il dato preoccupante della Terapia intensiva dove sono tuttora ricoverati nove malati in gravi condizioni. Da lunedì scorso ad oggi sono stati dimessi 17 pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia, mentre i nuovi ricoveri sono stati cinque.