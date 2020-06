Coronavirus: in provincia di Trento zero nuovi casi e zero decessi, in ospedale restano due ricoverati

martedì, 16 giugno 2020

Trento – Ancora un “doppio zero” dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma come nelle ultime ore non si sia registrato alcun caso nuovo di positività al Covid 19 e, fortunatamente, anche nessun decesso.

In provincia di Trento si abbassa decisamente anche il valore dei ricoveri: al momento solo due pazienti stanno ricorrendo alle cure in ospedale e nessuno è in terapia intensiva. I tamponi analizzati sono stati invece 390, tutti a cura di Apss.

Dal Commissariato del governo arrivano i dati sui controlli: sette sanzioni su 963 accertamenti nei confronti di singoli e una sanzione ad un esercizio commerciale, dei 279 controllati.