Campagna anti-meningite, 14mila vaccini già erogati: gli orari del weekend nelle sedi del Sebino

venerdì, 10 gennaio 2020

Sarnico – Proseguiranno anche nel weekend le campagne informative e di vaccinazione relativamente all’allerta per i casi di meningite nella zona del Sebino, tra le province di Brescia e Bergamo.

Su questa pagina del sito ATS Bergamo http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17044# sono stati pubblicati nuovi contributi informativi utili tra cui due videointerviste che forniscono informazioni utili. Sulla pagina FB di ATS Bergamo sono pubblicati due post informativi al giorno di interesse generale https://www.facebook.com/ATSBERGAMO/ oltre che aggiornamenti sui calendari degli ambulatori straordinari.

Calendario vaccinale SCUOLE: aggiornamento

Domani, sabato 11 gennaio, prosegue la vaccinazione a Sarnico presso l’istituto “Riva”. Lunedì 13 gennaio le vaccinazioni riprenderanno presso il polo scolastico di Trescore Balneario e, successivamente, sino alla fine della settimana, presso il Centro di Formazione professionale sempre a Trescore Balneario.

Sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio: aperture sedi vaccinali con potenziamento orari e ambulatori

Le sedi vaccinali di Villongo, Predore, Sarnico e Grumello saranno aperte anche nel fine settimana per proseguire con l’attività di vaccinazione straordinaria contro il meningococco C. In particolare Villongo e Predore saranno aperti – con un ambulatorio ciascuno – sabato 11 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30; domenica 12 gennaio dalle 9 alle 12. Il PRESST di Sarnico aprirà sabato dalle 9 alle 15 con tre ambulatori e domenica dalle 9 alle 13 con due ambulatori; il PRESST di Grumello sabato dalle 9 alle 16 con un ambulatorio e domenica dalle 9 alle 13 sempre con un ambulatorio.

N. VACCINI EROGATI

AMBULATORIO DATA QUANTITA’ Sarnico 24, 27, 30, 31 dicembre 2019 841 2 gennaio 2020 116 3 gennaio 2020 190 4 gennaio 2020 354 5 gennaio 2020 462 6 gennaio 2020 565 7 gennaio 2020 137 8 gennaio 2020 184 9 gennaio 2020 99 Villongo dal 27 dicembre al 6 gennaio 2020 945 7 gennaio 2020 319 8 gennaio 2020 301 9 gennaio 2020 286 Grumello del Monte 8 gennaio 2020 114 9 gennaio 2020 102 Gandosso 8 gennaio 2020 67 9 gennaio 2020 70 Predore 8 gennaio 2020 94 9 gennaio 2020 89 Credaro 8 gennaio 2020 150 9 gennaio 2020 149 Cividino 8 gennaio 2020 67 9 gennaio 2020 73 Tagliuno 8 gennaio 2020 63 9 gennaio 2020 67 Medici di Medicina Generale dal 27 dicembre al 9 gennaio 2020 1.548 TOTALE 7.452

SEDI VACCINALI

Sede vaccinale Afferenze preferenziali COMUNE Dove Giorni e orari fino al 17_01 (*) n. ambu latori Villongo Comune Via Roma 9.00/12.00 13.30/16.30 2 Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco Predore RSD Istituto Angelo Custode via Sarnico 52 9.00/12.00 1 Tavernola, Vigolo, Parzanica Credaro Centro civico Lotto via Diaz 1 9.00/12.00 13.30/16.30 1 1 Foresto Sparso Gandosso Ambulatorio Comunale via AVIS 13 gennaio 13.30/16.30 14 gennaio 9.00/12.00 15 gennaio 13.30/16.30 16 gennaio 9.00/12.00 17 gennaio 13.30/16.30 1 Castelli Calepio Tagliuno Centro anziani Cividino Centro anziani 9.00/12.00 13.30/16.30 1 1 Chiuduno Telgate Sarnico Via Faccanoni presso Habilita Da martedì 14 a venerdì 17 gennaio 9.00/16.00 1 Viadanica Grumello del Monte Continuità assistenziale (ex guardia medica) Via San Siro, 30 da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 9.00/16.00 1 Bolgare TOTALE 10

BRESCIA

N. VACCINI EROGATI

DATA ISEO (sede vaccinale gestita da ASST Franciacorta) PARATICO (sede vaccinale gestita da ASST Franciacorta) CAPRIOLO (sede vaccinale gestita da ATS Brescia) TOTALE per data 04/01/20 359 295 ambulatorio attivato dal 05/01 654 05/01/20 349 355 400 1.104 06/01/20 563 520 463 1.546 07/01/20 517 260 323 1.100 08/01/20 390 314 355 1.059 09/01/20 480 317 295 1.092 Totale per sede 2.658 2.061 1.836 6.555

Sedi di erogazione della vaccinazione anti meningococco C – periodo 11/01/2020 – 17/01/2020

Iseo – sede vaccinale sita in via Giardini Garibaldi, 2B – a cura di ASST Franciacorta, anche con personale di ATS e ASST della Lombardia

SABATO 11/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

LUNEDÌ 13/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

MARTEDÌ 14/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

MERCOLEDÌ 15/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

GIOVEDÌ 16/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

VENERDÌ 17/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Campagna vaccinale nelle scuole

Da lunedì 13 gennaio 2020 verranno attivate sedute vaccinali presso le scuole del basso Sebino, secondo il seguente calendario:

- CFP Zanardelli – Clusane d’Iseo – lunedì 13/01 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Sono previste circa 160 vaccinazioni, per studenti e personale

- IIS Antonietti – Iseo – lunedì 13/01 – martedì 14/01 – mercoledì 15/01 dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Sono previste circa 900 vaccinazioni, per studenti e personale

Le rimanenti scuole: IIS Falcone – Palazzolo s/Oglio, IIS Marzoli – Palazzolo s/Oglio, Istituto Paritario Madonna della Neve – Adro saranno calendarizzate successivamente.

Per gli Istituti Comprensivi di Iseo (comprendente anche il comune di Paratico) e Capriolo, considerato che si trovano nei 3 comuni interessati dalla campagna straordinaria, sono in corso valutazioni sull’attuale copertura vaccinale degli studenti, mentre il personale ha garantita la vaccinazione presso i centri già attivi.

Aziende presenti nei 3 comuni interessati di Capriolo, Iseo, Paratico

A seguito del censimento delle aziende si procede nel seguente modo:

- I lavoratori delle aziende fino a 30 dipendenti possono proseguire ad accedere alla vaccinazione presso le sedi vaccinali straordinarie già attive

- Tutte le aziende con un numero di dipendenti superiore a 30 sono state contattate ed è stata registrata la disponibilità dei rispettivi Medici Competenti ad effettuare le vaccinazioni nella sede dell’azienda. La fornitura dei vaccini sarà garantita da ATS Brescia per il tramite della ASST Franciacorta e il Medico Competente garantirà la corretta registrazione dell’avvenuta vaccinazione. Complessivamente si tratta di 25 aziende per un totale di circa 1.700 dipendenti, così suddivisi: 870 a Capriolo, 400 a Iseo, 430 a Paratico. Nel corso della prossima settimana le aziende potranno iniziare a vaccinare.

Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito di ATS Brescia al link