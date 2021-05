Camminare un’arte: primo pellegrinaggio al santuario di Bovegno

domenica, 9 maggio 2021

Bovegno – Sono ripartiti i pellegrinaggi, guidati da don Battista Dassa, parroco di Collio Val Trompia e San Colombano, molto conosciuto in Valle Camonica per aver svolto gran parte della sua attività pastorale, l’ultimo a Ponte di Legno (Brescia).

Ieri – dopo tanta attesa e in una bellissima giornata di sole con un percorso in mezzo alla natura e soste di preghiera e riflessione – si è svolto il primo pellegrinaggio a piedi “Maria donna del primo passo”, dal santuario di Tizio al santuario di Bovegno (Brescia), promosso da don Battista Dassa, con il patrocinio del Csi (Centro Sportivo Italiano). “Nuovo percorso, nuovi posti, nuove idee e condivisioni, nuovo progetto di solidarietà, praticamente “un nuovo inizio”, è questo il messaggio del pellegrinaggio che ha coinvolto fedeli della Val Trompia e della Valle Camonica.

E’ stato infatti il primo cammino dell’anno, all’insegna del gemellaggio e della condivisione tra Valle Camonica e Val Trompia e un pellegrinaggio mariano in collegamento con due santuari dedicati a Maria.

Non è mancata la “solidarietà in cammino”, il contributo raccolto è stato devoluto dai pellegrini a sostegno della piccola Aurora, affetta da una sindrome molto rara. Ora prosegue il programma di “Camminare un’arte”predisposto a inizio anno, con nuovi pellegrinaggi in Valle Camonica.