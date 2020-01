Brescia: Open day dei carabinieri in Provveditorato

venerdì, 17 gennaio 2020

Brescia – In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, presentate le opportunità per entrare in Accademia Militare e diventare Ufficiali dei Carabinieri.

Due incontri, organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, per presentare agli studenti delle quinte classi dei licei ed istituti superiori Bresciani l’opportunità di accedere al concorso per la selezione di 60 aspiranti Allievi Ufficiali. È questa la finalità dell’open day realizzato dai Carabinieri e dal Provveditorato: promuovere la pubblicazione del prestigioso bando di concorso e fornire ai giovani Bresciani tutte le informazioni utili per diventare Ufficiale dell’Arma.

L’interessante iniziativa ha suscitato da subito una grande partecipazione degli istituti superiori cittadini, che, collocando l’evento tra le attività di orientamento rivolte alle quinte classi, hanno inviato agli incontri circa 200 studenti. Ai ragazzi è stata offerta la possibilità di confrontarsi con un “giovane” Comandante dell’Arma, nel contesto di un dibattito aperto e della visione di un filmato, ed hanno ricevuto tutti i dettagli utili a non farsi sfuggire quantomeno la possibilità di partecipare: c’è tempo fino al 31 gennaio, data di scadenza del bando, per presentare le domande online tramite il sito www.carabinieri.it.