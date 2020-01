Brescia, il nuovo vicario in Prefettura è il viceprefetto Patrizia Adorno

giovedì, 9 gennaio 2020

Brescia – Il 7 gennaio 2020 si è insediato presso la Prefettura di Brescia il nuovo vicario, il viceprefetto Patrizia Adorno. La notizia è stata comunicata dal prefetto di Brescia, Attilio Visconti (nella foto). Nata il 12 gennaio 1962 a Reggio Calabria, laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, è entrata nell’Amministrazione civile dell’Interno – carriera prefettizia – nel 1990. Ha prestato servizio – in ordine cronologico – presso il Commissariato del Governo per la Regione Calabria, presso la Regione Calabria, dove ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto dal 2000 al 2007, e poi presso la Prefettura di Ragusa e quella di Reggio Calabria, dove ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto e le funzioni di vice prefetto vicario. Ha svolto attività di Protezione Civile, quelle in materia ambientale e urbanistica e in tema di Ordine e Sicurezza Pubblica.

Ha curato, in particolare, il programma straordinario per il miglioramento della performance delle strutture territoriali giudiziarie e di Polizia nel prevenire e contrastare ogni tipo di criminalità organizzata.

E’ stata sub Commissario per la gestione del Comune di Mesoraca, Commissario Straordinario per la gestione dei Comuni di Giffone e Camini, componente delle Commissioni Straordinarie per la gestione dei Comuni di Cosoleto e di Marina di Gioiosa, sciolti per condizionamenti della criminalità organizzata.