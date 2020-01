Assemblea dei vigili del fuoco di Riva del Garda: la relazione, il bilancio 2019 e i progetti futuri

giovedì, 9 gennaio 2020

Riva del Garda – Nella serata di ieri, alla presenza del sindaco Adalberto Mosaner, presso la caserma di viale Rovereto a Riva del Garda si è tenuta l’assemblea ordinaria del corpo dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda per l’approvazione del bilancio di rendiconto 2019 e del bilancio di previsione 2020. E’ stato anche il momento per tirare le somme dell’anno appena terminato. Di seguito la relazione del comandante Graziano Boroni con tutti i dati del 2019, i progetti del corpo e l’andamento.

RELAZIONE

Come di consueto la prima assemblea dell’anno dove si approva l’attività finanziaria dell’anno precedente, non può essere occasione migliore, per illustrare l’attività interventistica svolta nell’anno precedente. L’attività 2019 si riassume nei seguenti numeri:

n° interventi Ore uomo Incendi (abitazione, industria, cassonetto, autovettura, Ecc.) 58 517,5 Incendi boschivi e/o sterpaglie 18 123 Incidenti stradali 88 535,5 Ricerca e recupero persona 73 954,1 Servizi tecnici in genere 626 2037,1 Prevenzioni e vigilanze 79 2010,9 Addestramento pratico e teorico 168 4709,5 Atre attività(manifestazioni, raduni, ecc.) 46 898,5 Totale interventi 2019 1156 11786,5 Reperibilità notturna 365 4380 Reperibilità diurna sabato –domenica e festiva 114 1368 Totale servizio di reperibilità 479 5748 Direttivi e riunioni (graduati, allievi) 40 120 Amministrazione (cassiere, segretario, comandante) 200 1500 Totale amministrazione del corpo 240 1620 Totale attività 1875 19.154,5

Per quanto riguarda la sola interventistica escludendo quindi la reperibilità notturna e festiva, vi è stata una leggera flessione del 5 % rispetto al 2018, anno nel quale però dobbiamo ricordare che la tempesta “Vaia” a fine ottobre, ci ha visto impegnati per ben 90 interventi con 557 ore uomo. Quindi escludendo quest’evento unico speriamo, l’incremento dell’attività è stata circa del 3%.

Le principali variazioni sulle tipologie di intervento sono di seguito illustrate:

incendi in genere – 16 %

incidenti stradali un aumento del 10 %

In aumento gli interventi per supporto elisoccorso anche notturno, siamo intervenuti 52 volte, un incremento del 6 % rispetto al 2018

Ricerca e recupero persona una diminuzione del 22 %.

Prevenzione e vigilanze – 7 % un’impegno comunque importante di 2010 ore.

Addestramento teorico e pratico, in aumento del 5 % con 144 incontri per formazione pratica e 23 per quella teorica con complessive 3171 ore uomo. Formazione effettuata per oltre il 80 % in modo autonomo con personale interno al Corpo.

In flessione gli interventi fuori provincia, nel 2019 allertati dalle centrali di emergenza, siamo intervenuti 28 volte nei comuni di Tremosine, Limone sul Garda e Malcesine, con un’impegno complessivo di 283 ore uomo. Nel comune di Nago-Torbole siamo intervenuti per ogni tipologia di evento ben 155 volte con un impegno complessivo di ore uomo di 2630, ricordiamo l’ultimo incendio devastante del ristorante Tex-mex.

Il mese dove sono stati effettuati più interventi è stato come sempre agosto con 121 uscite. Mediamente si interviene 96 volte al mese, tre interventi al giorno. Per svolgere questa impressionante attività abbiamo coinvolto in alcuni interventi particolari, il Corpo di Tenno e di Arco, che ringrazio per la fattiva collaborazione e per l’ottima sinergia che si è creata in questi anni. Il lago ci impegna in modo importante sia per il recupero di persone in difficoltà, che per le ricerche delle stesse, anche per l’anno 2019 abbiamo effettuato molti addestramenti sul lago, per mantenere un’adeguata preparazione del nostro personale.

Situazione vigili

Nel 2019 sono entrati a far parte del nostro Corpo dodici nuovi vigili in gran parte provenienti dal gruppo allievi, altri che si sono avvicinati al nostro mondo per la prima volta e che si sono integrati alla perfezione. Un grande in bocca al lupo a Antonini Riccardo, Baroni Michelangelo, Boroni Lorenzo, Chierichetti Nicolò, Fumaneri Angelo, Graziola Alessandro, Ischia Davide, Menegatti Martina, Pederzolli Nicola, Rocchio Pietro, Ursul Lina e Zambanini Riccardo.

Alcuni vigili nel corso del 2019, hanno lasciato il corpo per vari motivi, un grande grazie a Claudio Montagni che dopo 30 anni di onorato servizio ha scelto di terminare la sua attività, un saluto ai vigili Casarini Christian, Marzio Andrea e Bortolotti Tomas. A tutt’oggi quindi l’organico del Corpo di Riva del Garda è di 71 vigili (di cui quattro di complemento), 12 vigili onorari, 4 membri sostenitori e 15 allievi.

L’età media è di 34 anni, 24 vigili tra i 18-25 anni, 17 tra 26-35, 7 tra 36-45, 14 da 45-55 e 4 oltre i 55.

Allievi

Ad oggi sono 15 gli allievi del gruppo; l’attività viene svolta sempre in sinergia con gli allievi del Corpo di tenno con il quale si collabora su più fronti. Alcuni allievi ci hanno lasciato, Armani Francesco e Barighini Dario, nuovi se ne sono aggiunti e quindi un benvenuto a Benini Valerio, Benini Mattia, Papuc Eugeniu e Rotundo Nikolas che siamo sicuri dimostreranno e si impegneranno su quello che noi definiamo il grande gioco di squadra. Da sempre il nostro gruppo allievi si è dimostrato propositivo e motivato per le attività che vengono svolte nel corso dell’anno, non manca certo lo spirito di collaborazione e quel pizzico di divertimento che caratterizza gli incontri insieme. La disponibilità degli istruttori che costantemente si alternano per organizzare e svolgere poi le manovre fa si che si crei un ottimo spirito di squadra.

Il 2019 è stato caratterizzato da molteplici impegni;

L’anno è iniziato con il corso di nuoto,

nel mese di febbraio la gita sulla neve a Bolbeno,

11 manovre mensili programmate come da calendario,

8 manovre di corpo per gli allievi con più di 16 anni,

A queste si sono aggiunte alcune uscite presso il locale tecnico antincendio (LTA) di S. Barbara, la giornata dello Sport con allestimento di uno stand in piazza della Rocca a Riva del Garda, la giornata del Pompiere “Caserma aperta” svolta in settembre dove ha visto protagonisti i nostri allievi nell’esibizione della manovra di scala Controventata.

a fine agosto, è stata organizzata una trasferta formativa di 4 giorni a Napoli, Reggia di Caserta, Parco nazionale Vesuviano, Ercolano e presso la Scuola Forestale Carabinieri – Centro Addestramento Castel Volturno, dove abbiamo avuto l’occasione di provare uno dei pochi simulatori in Europa per l’addestramento del personale che coordina lo spegnimento degli incendi boschivi. Queste giornate sono state importanti anche per far capire ai ragazzi le varie realtà del territorio italiano e i vari sistemi organizzati per l’antincendio boschivo. Un bel gruppo di allievi e accompagnatori dei corpi di Riva, Arco, Tenno e Dro per un totale di 35 ragazzi e 15 accompagnatori.

ad ottobre come di consueto la gita sul lago in collaborazione con la Sat e il gruppo canottieri

a dicembre gli allievi sono stati impegnati in due incontri formativi uno sul tema della dipendenza dai social network illustrato dalla Polizia Postale di Trento, e l’altro con la collaborazione di due erpetologi del Muse e del Reptiland di Riva che hanno mostrato ai ragazzi alcune specie di rettili vivi, hanno dato una descrizione accurata su come approcciarsi a tali esemplari , di quante specie protette disponiamo nel territorio e quali gli interventi di primo soccorso in caso di morso accidentale.

Un grande ringraziamento a Stefano Ropelato in qualità di responsabile del gruppo e agli istruttori, Gianfranco Tonelli, Valese Stefano, Giusy Cipriani, Spada Massimo, Yari Depentori, Alex Gallon, Bresciani Roberto, Marco Marchi, Sergio Galas ai quali auguro un buon lavoro nel portare avanti quest’importante attività che ci garantisce il ricambio generazionale.

Attività per il pubblico

Nel 2018 abbiamo organizzato come del resto tutti gli anni, il primo sabato di settembre, la giornata delle Caserme aperte dove tutta la popolazione, può visitare la nostra struttura e partecipare alla visione delle varie manovre organizzate durante la giornata. Manovre prettamente tecniche, dove solo i vigili del fuoco possono operare, ma anche piccoli accorgimenti domestici su come spegnere una pentola di olio che brucia.

Abbiamo partecipato alla festa dello sport a Riva del Garda, con uno stand e con la mostra di attrezzature per il soccorso terrestre ed acquatico.

Anche nel Comune di Nago-Torbole, alfine di avvicinare la popolazione alla nostra realtà è stato organizzato un momento dimostrativo, in occasione della festa dello sport a Torbole presso la colonia Pavese.

Scuole

Anche quest’anno prosegue l’intenso lavoro nelle scuole, Maurizio Pederzolli, Romulo Guizzetti e la loro squadra di collaboratori, su richiesta dei vari istituti hanno organizzato vari incontri:

Nell’arco del 2019 abbiamo interagito con otto istituti di vario ordine e grado in ambito comunale, extra comunale raggiungendo più 1000 tra infanti e scolari.

Nello specifico abbiamo collaborato con:

Scuola d’Infanzia di Rione Degasperi, S.Alessandro e Nago sia per attività di prevenzione e nozionistica antincendio, che per la prove di evacuazione.

Scuola Primaria di Rione, la Scuola Estiva e la Scuole Primarie di Malcesine dove i ragazzi hanno potuto sia in aula che in occasione di visite della caserma assimilare i principi cardine di prevenzione e conoscere l’attrezzatura in dotazione.

Istituto Professionale Alberghiero Enaip di Varone dove abbiamo incontrato tutte le classi prime con argomento la prevenzione inerente il loro ambito di lavoro.

Liceo Maffei per l’Assemblea d’Istituto dove centinaia di scolari secondari hanno potuto conoscere l’attività istituzionale del Corpo.

In particolare abbiamo anche collaborato alla realizzazione della “Giornata della Sicurezza” su richiesta della Polizia Intercomunale Alto Garda e Ledro tenutasi a giugno nel centro di Torbole dove istituti di tutto il comprensorio hanno incontrato le FF.OO e le associazioni di volontariato attive sul territorio.

All’attività nelle scuole quest’anno si sono aggiunti una serie di incontri estivi :

Promossa dalla direzione dell’Hotel Du lac et du Parc, di Viale Rovereto, sette gruppi di ragazzini (turisti) di nazionalità diverse, hanno visitato la caserma e partecipato ad un momento informativo

Altri incontri con le colonie estive organizzate dall’istituto Casa Mia, dalla società Benacense, dall’asilo di Rione

Ringrazio per la collaborazione il vigile Carloni Nicolo e il cs. Frizzi Stefano

Sicuramente un progetto molto impegnativo, che ci permette di sensibilizzare i ragazzi ed avvicinarli al volontariato pompieristico, cercando anche di far passare alcune nozioni importanti di educazione civica, che potranno tornare utili a questi ragazzi per diventare dei buoni cittadini. Un vivo ringraziamento a tutti i vigili che hanno partecipato e sostenuto questa attività.

Formazione

Nel 2019 il Corpo vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, si è accreditato presso la Provincia come ente formatore per i corsi Blsd. Quindi grazie al nostro medico referente Sarti Lucillo, l’infermiera Giuseppina Cipriani, agli istruttori Rigatti Nicolò, Frizzi Stefano, Romulo Guizzetti; abbiamo già effettuato un corso per i nostri vigili neo-assunti, e in futuro si cercherà di allargare anche agli altri vigili del corpo. Grazie alle competenze del medico Sarti Lucillo, vigile onorario si potrà in futuro realizzare incontro monotematici nell’ambito sanitario, sempre misurati sulla nostra attività. Un grazie per questo indispensabile supporto che ci fornite.

Oltre ai corsi AVPR avanzati organizzati dalla Scuola provinciale dove abbiamo partecipato con 15 vigili, il corpo ha organizzato dei corsi come stabilito dall’accordo stato regioni, due sessioni di corso per muletti formando circa 30 vigili, due corsi per utilizzo motosega per circa 20 vigili. Al corso di base organizzato dall’Unione distrettuale abbiamo iscritto 14 vigili.

Nel mese di luglio in collaborazione con i Carabinieri di Riva del Garda, sono state organizzate due serate per affinare la collaborazione e conoscere le reciproche tecniche di intervento in occasione di apertura porte con persone reticenti all’interno.

Considerazioni conclusive

Nel corso del 2019 molti giovani sono entrati nel Corpo, loro sono il futuro, abbiamo investito molto su di loro e dobbiamo continuarlo a fare, li dobbiamo però aiutare alfine che in aggiunta alla formazione teorico pratica, ci siano i consigli di chi da anni svolge questo importante ruolo all’interno della comunità. Trasmettiamo loro i meccanismi che regolano i grandi gruppi, la convivenza tra persone diverse che condividono un unico scopo, fare il vigile del fuoco.

Dobbiamo trasmettere il più possibile, loro ne faranno un bagaglio che poi con il tempo gli ritornerà utile sugli interventi che dovranno affrontare.

A voi giovani chiedo di essere pazienti e di imparare ad ascoltare e a rispettare chi ha qualche anno più di voi. Ricordatevi sempre che su qualsiasi intervento vi troviate i vigili più esperti, un po’ più anziani, vi faranno da guida e saranno un valido aiuto e una garanzia per la buona riuscita degli interventi in sicurezza. Rispetto delle persone e delle regole, umiltà e reciproco aiuto, sono indispensabili per il buon funzionamento del Corpo, e per una serena convivenza.

Grandi progetti e obiettivi per il 2020, con il bilancio di Previsione che andrà in approvazione oggi, e a seguire in Consiglio Comunale, con l’aiuto dell’amministrazione comunale e in parte della cassa antincendi; si prevede di acquistare una nuova moto d’acqua in sostituzione dell’attuale ormai arrivata a fine vita, un’autopiattaforma da 28 metri necessaria per gli interventi che ordinariamente facciamo, verrà allestito il fuoristrada 110 con i materiali di soccorso acquatico, verrà sostituito l’impianto telefonico analogico degli anni 2000 con uno di tipo digitale, verranno sostituiti i tubolari del gommone ormai usurati, e tutta una serie di acquisti minori ma indispensabili per il buon funzionamento del Corpo.

Anche per quanto riguarda la formazione nel 2020 sono previsti corsi all’APT di Pavia e corsi per completare la formazione secondo l’accordo Stato Regione.

Concludo ringraziando tutti i collaboratori che con grande impegno svolgono le attività che rendono possibile il nostro servizio. Mi dimenticherò sicuramente qualcuno e non me ne voglia. Li elenco non in ordine di importanza.

Il gruppo Saf, coordinato da Sebastiano Ghezzi e Omezzolli Mauro per le attrezzature

Gli indispensabili addetti al laboratorio autorespiratori che effettuano il controllo e la pulizia degli autorespiratori e delle maschere, strumento indispensabile per garantire la sicurezza dei vigili in caso di incendio, grazie a Ghezzi Sebastiano e ai suoi collaboratori .

L’ufficio stampa seguito da Daniele Zanoni, Rigatti Nicolò, Frizzi Stefano, Guizzetti Romulo e Omezzolli Mauro, puntualmente comunicano alle varie testate giornalistiche gli interventi che si svolgono sul territorio. Ricordo a tutti voi che per comodità le chiamate che giungono in caserma da parte dei giornalisti, devono essere dirottate all’ufficio stampa, comunicando a chi chiama l’indirizzo stampa@vvfrivadelgarda.it, riceveranno in tempi brevi la comunicazione, dal primo collaboratore libero.

Il gruppo di salvamento acquatico seguito dal caposquadra Depentori Yari.

Ringrazio tutti gli abilitatori, che con costanza e dedizione si impegnano nella formazione dei vigili.

Il capo plotoni Romulo Guizzetti , Ropelato Stefano e Massimo Spada, con i quali abbiamo iniziato un percorso per la riorganizzazione del Corpo, alfine di ottimizzare, omogenizzare la gestione delle squadre in collaborazione con i rispettivi capo squadra, saranno cosi migliorate le comunicazioni e la ricezione delle istanze da e per il direttivo, saranno loro a filtrare, valutare e trovare con il comandante e direttivo le soluzioni migliori per garantire serenità e un buon andamento del Corpo. Un grazie per l’impegno profuso in tutte le attività del corpo

Ai Capo squadra che con grande impegno e costanza, su delega del sottoscritto, garantiscono un’ottima gestione delle squadre, dando così puntuale risposta agli interventi richiesti

Un grazie sincero ai miei più stretti collaboratori del direttivo e in particolare al Vicecomandante, Marco Menegatti, con il quale ci confrontiamo quotidianamente su tutti gli argomenti di interesse del corpo, e dal quale ricevo un’importante supporto per tutte le attività, in particolare lo ringrazio per la puntuale gestione dei servizi di vigilanza.

La nostra cassiere, Loredana Bondi che con tenacia e precisione, ci garantisce serenità sotto l’aspetto finanziario, e il segretario Nicolò Rigatti, in lotta giornaliera con la burocrazia, che ci richiede sempre più documenti, e ci dà sempre meno servizi. Le regole e le modalità di adempimento delle varie pratiche, cambiano alla velocità della luce ed essere sempre aggiornati richiede un notevole impegno.

Ringrazio Tonelli Gianfranco, per il costante impegno nel controllo degli impianti antincendio della Rocchetta e di Tempesta, nonchè per il censimento degli idranti di Riva del Garda, Nago-Torbole- Limone e Tremosine.

Un grazie al nostro chef, Massimo Antonini per i gustosi pranzi e la grande disponibilità

Finalmente nel 2019 abbiamo completato tutta la documentazione amministrativa relativa al Lta della Rocchetta, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e lo fanno ancora per mantenere in funzione il presidio (Massimo Spada, Antonini, Tonelli ecc.)

Un grazie a Francesco Montenero, che mantiene efficiente tutta la nostra rete informatica, lavoro ostico, e quotidiano.

Ringrazio Sarti Andrea che è riuscito a realizzare un sistema di allertamento parallelo agli attuali cercapersone, utilizzando Telegram.