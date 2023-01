Vitivinicoltura sostenibile in Valle Camonica: i risultati

mercoledì, 18 gennaio 2023

Edolo (Brescia) – Saranno presentati il prossimo 27 gennaio a Unimont di Edolo (Brescia), in un convegno i risultati del progetto VAL.SO.VI.CA., con le conclusioni e le riflessioni finali del progetto PSR “Valorizzazione sostenibile della vitivinicoltura camuna“. Il convegno, con inizio alle 14:30, vedrà gli interventi di amministratori, esperti, riceercatori e imprenditori del settore.