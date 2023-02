Vezza d’Oglio, in 4mila per la Camminata al Chiaro di Luna. Bertolini: “Un successo”

sabato, 4 febbraio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Grande entusiasmo in Alta Valle Camonica per la “Camminata al Chiaro di Luna” andata in scena in serata a Vezza d’Oglio (Brescia). In 4mila hanno partecipato all’iniziativa nonostante il cambio di programma dovuto a vento e alte temperature che non hanno permesso il previsto svolgimento della Caspolada. Le temperature anomale degli ultimi giorni hanno infatti contribuito allo scioglimento della neve sul percorso, ma l’evento si è trasformato in una camminata che ha reso felici i partecipanti.

Presenti alla partenza il direttore del Consorzio PontediLegno-Tonale Michele Bertolini; l’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini, il sindaco Diego Occhi, il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica Mauro Testini, l’assessore della Comunità montana Valle Camonica Massimo Maugeri, quindi vigili del fuoco di Vezza d’Oglio, rappresentanti delle associazioni, in prima linea gli alpini.

La partenza alle 19, con l’apertura da parte del trenino rosso, condotto da Giovanni Maroni e le mascotte della manifestazione che in Alta Valle Camonica fa da grande richiamo a livello regionale. Sono stati premiati i gruppi più numerosi, in particolare l’Asd Sport Academy, I Casp de Eza e il gruppo Occhi, che hanno ricevuto un dono offerto dai commercianti di Vezza d’Oglio, che da sempre sostengono la manifestazione.

Dal tardo pomeriggio, prima in piazza e poi sul percorso, grande partecipazione e intrattenimento. “E’ sempre bello, una manifestazione che è una sicurezza anche senza caspole. Si riesce comunque a garantire una notte di grande festa con la luna piena, con punti ristoro e divertimento: un successo per il paese, per il Consorzio e per tutto Pontedilegno-Tonale“, commenta Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale (video).

VIDEO

VIDEO

VIDEO