Valsaviore: soccorso scialpinista infortunato col nuovo quad

domenica, 25 dicembre 2022

Saviore dell’Adamello (Brescia) – Soccorso uno sci alpinista infortunato. Intervento della Stazione di Media Valle del Soccorso alpino bresciano. Un uomo che stava praticando sci d’alpinismo con un amico nei pressi di Malga Lincino, nella zona della Val Adamé, a una quota di 1600 metri circa sopra il paese di Valle, frazione di Saviore dell’Adamello, si è infortunato a un ginocchio. Il trauma non gli permetteva di proseguire e quindi hanno chiesto aiuto.

La centrale operativa ha attivato la Stazione competente del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Le squadre sono partite subito e in pochi minuti hanno raggiunto l’infortunato, grazie al nuovo mezzo quad, acquistato grazie alla Comunità montana di Valle Camonica e all’Unione dei Comuni della Valsaviore, consegnato il giorno prima. L’uomo è stato valutato nella parte sanitaria dai soccorritori, immobilizzato, trasportato nel primo tratto per mezzo del toboga e poi con la barella portantina fino all’ambulanza. Il mezzo, un quad con quattro ruote motrici che all’occorrenza possono essere sostituite da cingoli, si è rivelato molto efficiente perché il percorso era in buona parte ghiacciato e quindi sarebbe stato estremamente difficoltoso impiegare altri mezzi. Con il quad invece, ideale su sentieri stretti e ripidi, i tecnici sono arrivati rapidi sul posto e l’intervento si è concluso in tempi brevi.