Valle Camonica: mobilitazione per aiutare Niardo e Braone

venerdì, 29 luglio 2022

Niardo (Brescia) – La Valle Camonica si mobilita per aiutare la popolazione di Niardo (Brescia) colpita dall‘eccezionale ondata di maltempo che ha provocato l’esondazione del torrente Re e Cobello, provocando danni ingenti. Alcune abitazioni ed esercizi commerciali sono inagibili, strade chiuse per fango e detriti e linea ferroviaria interrotta: la situazione a Niardo è drammatica, ma le famiglie si sono già rimboccate le maniche per ripulire le case. Nella seconda giornata post alluvione sono centinaia, tra vigli del fuoco e Protezione Civile, carabinieri e Polizia stradale, che stanno aiutando le famiglie colpite dall’esondazione dei due torrenti a ripulire abitazioni ed esercizi commerciali. Altri interventi sono in corso sulle strade comunali e provinciale 42.

I tecnici stanno valutando i danni, Regione Lombardia ha messo a disposizione per gli interventi di pronto intervento 800mila euro. Gravissimi i danni registrati a Niardo e Braone e nella serata di ieri sono state evacuate precauzionalmente 260 persone, tutte di Niardo, ospiti al liceo Golgi di Breno, mentre una trentina di persone evacuate da Braone per il pericolo fuga di gas sono rientrate a casa.

Intanto è stato lanciata l’iniziativa “Aiutiamo Niardo e Braone”, lanciata dalle Pro loco dei paesi della valle. Le Terme di Boario hanno aderito all’iniziativa: “Prendiamo spunto dalle varie Pro loco – spiegano – per metterci anche noi a disposizione per raccogliere donazioni durante gli eventi e presso l’accettazione”. Fino al 10 Agosto sarà possibile inserire la donazione in un’urna posta all’ingresso delle Terme, il ricavato verrà consegnato al Comune di Niardo.

di Daniela Papini