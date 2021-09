Valle Camonica, la Master Rapid SKF CBL da 10 e lode al Trofeo Nekoofar: i risultati

mercoledì, 29 settembre 2021

Pian Camuno – Il PalaPellicone di Ostia Lido Roma ha ospitato la manifestazione nazionale Trofeo Nekoofar intitolata alla memoria del giovane diciannovenne Andrea Nekoofar prematuramente scomparso nel 2018. Manifestazione nella quale la Master Rapid SKF CBL, a dispetto di una folta concorrenza, è ugualmente riuscita a ritagliarsi un proprio importante spazio giungendo a conquistare ben 10 medaglie. Alla karmesse hanno partecipato importanti persdonalità del mondo civile e sportivo, dal Campione Olimpionico Luigi Busà e la fresca Medaglia di Bronzo olimpica Viviana Bottaro, al Presidente del CONi Giovanni Malagò, dal VicePresidente di Settore Davide Benetello a tutti i gruppi militari più importanti ed ai club civili più prestigiosi.

I ragazzi dei maestri Francesco Maffolini, Dario Zanotti e Francesco Landi si sono distinti in maniera eccellente. Ad ottenere la Medaglia d’Oro è stata Elena Roversi, la Campionessa italiana Under 21 si è aggiudicata la categoria Senior vincendo anche la Borsa di Studio di 500 euro messa in Palio dall’organizzazione.

A salire sul podio oltre ad Elena Roversi sono stati Filippo Calabrese, Maria Pia Sereno, Enrico Bruno e Camilla Perina Medaglie d’Argento mentre Matteo Landi, Dejan Gruer, Lorenzo Rifugio, Miriam Ederar e Gabriele Petroni si sono aggiudicati la Medaglia di Bronzo.

Nella Classifica per Società la Master Rapid SKF CBL è il primo club civile dietro solo alle Fiamme Oro Polizia di Stato nella specialità del kata.