Valle Camonica, l’8 e 9 giugno l’election day: le novità del voto

giovedì, 25 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Le elezioni Amministrative e le Europee saranno abbinate. Il Consiglio dei ministri ha deciso oggi sull’Election day l’8 e 9 giugno, con alcune novità: per la prima volta si voterà al sabato (8 giugno), inoltre per i piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) è stato eleminato il vincolo dei tre mandati e per i Comuni fino a 15mila abitanti c’è la possibilità di un terzo mandato.

Le novità introdotte interessano 27 Comuni della Valle Camonica che saranno rinnovati l’8 e 9 giugno e alcuni sindaci al terzo mandato sono pronti a scendere in campo. Eliminando il vincolo dei tre mandati c’è il rischio – in alcune realtà – di ritrovarsi “sindaci a vita“, visto che da quest’anno sono stati anche innalzati gli emolumenti per i primi cittadini. Dall’altro lato in alcune realtà della Valle Camonica si profila una sola lista, per la disaffezione dei cittadini verso la politica.

L’8 e 9 giugno in provincia di Brescia saranno rinnovati 143 Comuni, questi quelli della Valle Camonica e del Sebino: Angolo Terme, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Edolo, Gianico, Iseo, Lozio, Malegno, Marone, Monno, Montisola, Niardo, Paisco Loveno, Paratico, Piancogno, Pisogne, Provaglio, Sale Marasino, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Sulzano, Temù, Vezza d’Oglio, Vione e Zone.