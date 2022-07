Valle Camonica, raccolta rifiuti abbandonati sulla statale 42

mercoledì, 20 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Iniziata nei giorni scorsi la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo la statale 42 “del Tonale e della Mendola” nel tratto dal km 67,000 al km 147,846 in Provincia di Brescia.

A seguito della sottoscrizione della convenzione dello scorso maggio Anas, la Comunità Montana della Valle Camonica e Valle Camonica Servizi S.r.l., società in house della Comunità Montana, hanno provveduto alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti abbandonati a bordo strada nei territori comunali di Pian Camuno, Artogne, Gianico, Darfo Boario Terme, Esine, Cividate Camuno, Breno, Niardo, Sonico, Edolo fino ad arrivare a Ponte di Legno.

Anas è da sempre orientata al mantenimento del decoro lungo le strade di propria competenza ed è per questo che in collaborazione con la Comunità Montana, provvederà alle attività di rimozione e di trasporto dei rifiuti solidi urbani abbandonati nelle piazzole di sosta e nelle aree di allargamento presenti in entrambi i sensi di marcia lungo la statale.

Il servizio di rimozione e smaltimento verrà svolto dalla Valle Camonica Servizi s.r.l. e sarà articolato con una frequenza quindicinale secondo un programma concordato tra le parti.