Valle Camonica, il 26 febbraio parte la stagione di pesca

lunedì, 6 febbraio 2023

Breno (Brescia) – Parte il 26 febbraio la nuova stagione di pesca in Valle Camonica. Le novità sono state illustrate dall’assessore della Comunità Montana di Valle Camonica Mirco Pendoli: è stata creata un’ampia zona per la pesca invernale e sono state anche stipulate convenzioni con gli incubatoi ittici di Corteno Golgi e Vezza d’Oglio e l’impianto ittico delle Fontanacce a Vezza d’Oglio, inoltre il Bacino 10 realizzerà due postazioni di pesca per disabili a Darfo Boario Terme e a Sellero.

Il 2023 sarà l’anno del rilancio dell’attività di pesca in Valle Camonica e sono già disponibili i libretti segna-catture cartacei e anche online per accedere al Bacino 10 Valle Camonica.