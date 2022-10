Valle Camonica, due arresti e 11 patenti ritirate dai carabinieri

domenica, 9 ottobre 2022

Breno (Brescia) – Intensificati i controlli dei carabinieri in Valle Camonica, due arresti e undici patenti di guida ritirate. Nell’intera giornata di sabato e nella scorsa notte, i carabinieri della Compagnia di Breno hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio con lo scopo di vigilare i luoghi frequentati dai giovani e allo stesso tempo di pattugliare i comuni della valle, con particolare attenzione rispetto alle aree più isolate.

Sono stati istituti dei posti di controllo rinforzati con l’impiego di più pattuglie lungo le principali vie di comunicazione nei Comuni di Breno e Darfo Boario Terme al fine di prevenire incidenti e verificare il rispetto del norme del codice della strada.

Nell’ambito di questo servizio, i carabinieri della Stazione di Edolo hanno dato esecuzione ad un ordine di arresto a carico di un cittadino di 27 anni, domiciliato in alta valle, che è stato condannato dalla Corte di Appello di Genova alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per un reato commesso a Genova nel 2020.

E’ finito in carcere anche un 37enne, da alcuni mesi domiciliato a Breno, che è stato arrestato dai militari della locale Stazione a seguito di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Brescia; anche lui stava scontando una pena definitiva in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. I Carabinieri hanno segnalato al magistrato alcune violazioni commesso dall’uomo, che si è visto inasprire il provvedimento ed è stato associato a Canton Mombello.

Durante i controlli alla circolazione stradale, i militari hanno ritirato 11 patenti di guida nei confronti di autisti trovati positivi al controllo dell’etilometro. Il tasso più alto è stato accertato in un 28enne di Artogne che aveva un valore pari a 1,84 g/l.

Per nove persone, risultate positive all’alcoltest, è conseguita la segnalazione alla Procura della Repubblica di Brescia. A Darfo Boario Terme un 21enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.